Грант на развитие бизнеса в Алматы - условия

В Алматы в 2026 году планируют выдать 380 государственных грантов на запуск бизнеса. Получить до 1,73 млн тенге смогут безработные и начинающие предприниматели

Сегодня 2026, 14:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik Сегодня 2026, 14:25
Сегодня 2026, 14:25
110
Фото: Freepik

В Алматы в 2026 году усилят поддержку малого бизнеса - жителям города планируют выдать 380 государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

Размер одного гранта составит до 400 МРП - это около 1 730 000 тенге. Средства предоставляются на безвозмездной основе и предназначены для запуска или развития собственного дела.

Кто может получить грант

Подать заявку смогут зарегистрированные безработные, а также индивидуальные предприниматели со сроком деятельности до трёх лет.

При этом претенденты должны относиться к одной из социальных категорий, включая:

  • многодетные семьи;
  • получателей адресной социальной помощи;
  • людей с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями;
  • кандасов и переселенцев;
  • получателей пособий по потере кормильца.

Обязательное условие

Ключевым требованием является наличие сертификата о прохождении обучения по программе «Бастау Бизнес».

В Алматы такую подготовку уже прошли более 400 начинающих предпринимателей.

На что можно потратить деньги

Грант разрешается направить на:

  • покупку оборудования и инструментов;
  • приобретение техники;
  • закупку материалов для производства;
  • расходы, связанные с запуском бизнеса.

При этом средства нельзя использовать на личные цели, погашение кредитов или покупку недвижимости. Также гранты не выдаются на проекты, связанные с подакцизной продукцией.

Обучение и поддержка

Помимо грантов, для безработных доступны программы профессионального обучения. Сейчас открыто более 500 мест по 40 востребованным специальностям - от швей и поваров до строителей и мастеров сферы услуг.

Консультации можно получить в Доме социальных услуг Алматы, а подать заявку - через портал business.enbek.kz.

Власти рассчитывают, что программа поможет жителям города запустить собственное дело, повысить доходы и создать новые рабочие места.

Самое читаемое

Наверх