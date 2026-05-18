Грант на развитие бизнеса в Алматы - условия
В Алматы в 2026 году планируют выдать 380 государственных грантов на запуск бизнеса. Получить до 1,73 млн тенге смогут безработные и начинающие предприниматели
В Алматы в 2026 году усилят поддержку малого бизнеса - жителям города планируют выдать 380 государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей.
Размер одного гранта составит до 400 МРП - это около 1 730 000 тенге. Средства предоставляются на безвозмездной основе и предназначены для запуска или развития собственного дела.
Кто может получить грант
Подать заявку смогут зарегистрированные безработные, а также индивидуальные предприниматели со сроком деятельности до трёх лет.
При этом претенденты должны относиться к одной из социальных категорий, включая:
- многодетные семьи;
- получателей адресной социальной помощи;
- людей с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями;
- кандасов и переселенцев;
- получателей пособий по потере кормильца.
Обязательное условие
Ключевым требованием является наличие сертификата о прохождении обучения по программе «Бастау Бизнес».
В Алматы такую подготовку уже прошли более 400 начинающих предпринимателей.
На что можно потратить деньги
Грант разрешается направить на:
- покупку оборудования и инструментов;
- приобретение техники;
- закупку материалов для производства;
- расходы, связанные с запуском бизнеса.
При этом средства нельзя использовать на личные цели, погашение кредитов или покупку недвижимости. Также гранты не выдаются на проекты, связанные с подакцизной продукцией.
Обучение и поддержка
Помимо грантов, для безработных доступны программы профессионального обучения. Сейчас открыто более 500 мест по 40 востребованным специальностям - от швей и поваров до строителей и мастеров сферы услуг.
Консультации можно получить в Доме социальных услуг Алматы, а подать заявку - через портал business.enbek.kz.
Власти рассчитывают, что программа поможет жителям города запустить собственное дело, повысить доходы и создать новые рабочие места.
