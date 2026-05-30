Гражданин России пропал в Иртыше в Павлодаре: продолжаются поисковые работы
Мужчина отдыхал на берегу в компании знакомых.
В Павлодаре спасатели ведут поиски 36-летнего гражданина России, который исчез во время купания в реке Иртыш.
По данным ДЧС Павлодарской области, инцидент произошел утром 28 мая в районе улицы Луговая. Мужчина отдыхал на берегу в компании знакомых. Во время отдыха участники компании употребляли алкогольные напитки.
Как сообщили в ведомстве, сначала мужчина зашел в воду, искупался и вернулся на берег. Спустя некоторое время он вновь направился к реке, после чего исчез из поля зрения окружающих.
В настоящее время спасатели продолжают поисковые работы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Также сообщается, что находившиеся вместе с пропавшим люди были доставлены в полицию. В отношении них составили административные протоколы за распитие алкоголя в общественном месте.
В ДЧС напомнили, что употребление спиртных напитков остается одной из основных причин несчастных случаев на водоемах. По данным спасателей, большинство трагедий на воде происходит именно из-за купания в состоянии алкогольного опьянения.
