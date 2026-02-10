Гражданин Турции экстрадирован в Казахстан из Черногории
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Черногории из названной страны экстрадирован гражданин Турции для привлечения к уголовной ответственности за хищение денежных средств в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.
Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2022 по 2024 годы, путем заключения фиктивных договоров и перевода денежных средств через аффилированные организации, похитило свыше 6 млрд тенге, предназначенных для строительства жилых комплексов в Алматы.
После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В марте 2025 года он был установлен и впоследствии задержан в Черногории, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, с конфискацией имущества.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки