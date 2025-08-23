В городе Лисаковске Костанайской области суд вынес решение о выдворении гражданина Нигерии, нарушившего миграционное законодательство Казахстана, передает BAQ.KZ. Примечательно, что это уже второй раз, когда мужчину обязывают покинуть страну: ранее аналогичное постановление выносил суд в Мангистауской области, однако тогда он так и не исполнил требование.

Иностранец прибыл в Казахстан по бизнес-визе в 2023 году, срок её действия истёк весной того же года. В итоге он более двух лет находился в стране нелегально. Первое решение о выдворении было принято Бейнеуским районным судом в апреле 2025-го, но после окончания положенного срока на выезд мужчина остался.

Теперь его "маршрут" прошёл через два суда — от Мангистау до Костаная. Лисаковский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде одних суток административного ареста с последующим выдворением за пределы Казахстана. Постановление пока не вступило в законную силу.