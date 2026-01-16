Пока Дональд Трамп продолжает вынашивать планы по захвату Гренландии, в Европе обсуждают как этому противостоять, передает BAQ.kz со ссылкой на Politico.

В одном из материалов издание приводит малоизвестный способ для Европейского союза по спасению острова, без участия НАТО. Если Соединенные Штаты все же нападут на Гренландию, Дания может инициировать статью 42.7 договора о ЕС, который обязывает страны-участницы оказать помощь другому государству в объединении в случае военной агрессии.

Тем временем ряд европейских стран после угроз со стороны Дональда Трампа не стал дожидаться прямого столкновения и уже направил свои войска на остров. Как пишет западная пресса ночью 15 января в командном центре Вооруженных сил Дании недалеко от Нуука, столицы Гренландии, приземлился самолет Lockheed C-130 Hercules с датскими военными на борту. Вместе с ними на остров прилетели французские офицеры и солдаты.

В Белом доме же заявили, что отправка европейских войск в Гренландию никак не отразится на планах Дональда Трампа. Об этом журналистам стало известно в ходе брифинга с пресс-секретарем Кэролайн Ливитт.

"Я не думаю, что присутствие войск в Европе каким-либо образом повлияет на процесс принятия решений президентом или на его цель по приобретению Гренландии", - сообщила она представителям СМИ.

В то же время The Washington Post пишет о фундаментальных разногласиях, с которыми столкнулись Дании и США в ходе минувших переговоров. Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что, нескотря на конструктивный и откровенный диалог, изменить позицию Трампа не удалось.