Греция предложила установить в ЕС «цифровое совершеннолетие» с 15 лет

Греция призвала Евросоюз установить единый возрастной порог для доступа несовершеннолетних к социальным сетям. Афины предлагают ввести «цифровое совершеннолетие» с 15 лет и общую для ЕС систему проверки возраста, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Предложение предполагает обязательную проверку возраста, периодическую перепроверку пользователей и единый механизм контроля с санкциями для платформ.

В самой Греции запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет должен вступить в силу с 1 января 2027 года.

Генеральный секретарь по коммуникациям и информированию Димитрис Кирмикируглу заявил, что странам ЕС нужен единый подход вместо 27 отдельных национальных моделей.

По его словам, самостоятельное указание возраста пользователем не дает нужного результата. Греция входит в число семи стран, участвующих в пилотном европейском механизме проверки возраста. В стране уже действует приложение Kids Wallet, через которое родители могут подтверждать возраст ребенка и устанавливать ограничения.

Отдельно Афины предлагают изменить настройки сервисов для несовершеннолетних. Бесконечная прокрутка, автоматическое воспроизведение, уведомления и рекомендательные алгоритмы, способные формировать зависимость, предлагается отключать по умолчанию для детей.

В докладе экспертов по безопасности детей в интернете среди рисков названы кибербуллинг, груминг, тревожность, депрессия, алгоритмы, подталкивающие к самоповреждению, и распространение дезинформации. Авторы связывают часть этих рисков с устройством самих платформ, ориентированным на увеличение времени, которое пользователь проводит в сервисе.

При этом греческая сторона считает, что одних возрастных ограничений недостаточно. ЕС предлагают развивать медиаграмотность и вовлекать в обсуждение детей, родителей и учителей.

Греция уже обсуждает инициативу с Францией и Германией. Еврокомиссия готовит отдельное предложение по доступу несовершеннолетних к социальным сетям. Тема будет учитываться и при пересмотре европейских правил в сфере аудиовизуальных медиауслуг.