В Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере. Под подозрением — бывшие высокопоставленные чиновники и руководители крупных организаций, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование начато в отношении должностных лиц АО "Центр развития трудовых ресурсов" и ТОО "Первое кредитное бюро". Установлено, что руководство последней компании на системной основе передавало взятки руководству "Центра развития трудовых ресурсов" за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для работы с финансовыми организациями.

28 июня 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента экономических расследований задержали троих человек при передаче очередной взятки в размере 75 тысяч долларов США.

Среди задержанных:

Омаров Р. — генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро";

Сарбасов А. — руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов", ранее занимал пост Первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК;

Аргандыков Д. — бывший руководитель того же акционерного общества, в прошлом — вице-министр здравоохранения и социального развития РК.

При обысках у подозреваемых были изъяты наличные средства на сумму 370 тысяч долларов США и 4,5 миллиона тенге.

30 июня суд санкционировал арест всех троих фигурантов сроком на два месяца.

Следствие продолжается. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация не подлежит разглашению.