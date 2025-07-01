Бывший вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана, а ныне — глава АО "Центр развития трудовых ресурсов" Акмади Сарбасов задержан, подтвердили в Минтруда, передает BAQ.KZ.

"Министерство труда и социальной защиты населения подтверждает факт задержания руководителя АО "Центр развития трудовых ресурсов". Министерство оказывает содействие следственным органам в установленном порядке. Все вопросы, касающиеся хода следствия, находятся в компетенции уполномоченных органов", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности предъявленного обвинения в данный момент не разглашаются. Известно, что Сарбасов ранее занимал пост вице-министра труда и социальной защиты и возглавлял одно из ключевых подразделений, занимающееся анализом и развитием рынка труда.

По данным источников, дело в отношении Сарбасова ведут антикоррупционные органы.