На пресс‑конференции в Правительстве министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов прокомментировал действующие ограничения на экспорт бензина марок АИ‑92 и АИ‑95 со стороны Российской Федерации, передает BAQ.KZ.

"Это уже третий год подряд, когда Россия вводит такие ограничения. Однако страны, подписавшие межправительственные соглашения в рамках индикативных балансов, включая Казахстан, освобождены от этих ограничений. В текущем документе для нашей страны предусмотрен экспорт в объёме 285 тыс. тонн бензина" — объяснил Аккенженов.

Он отметил, что ситуация на внутреннем рынке остаётся стабильной.

"Казахстан полностью обеспечивает себя бензином собственного производства. Более того, впервые в истории мы экспортировали более 70 000 тонн — это прямое подтверждение отсутствия перебоев в поставках и производстве", — подчеркнул министр.

Аккенженов также добавил, что дефицита топлива в стране не наблюдается.

В то же время он акцентировал внимание на необходимости усиленного контроля за незаконным вывозом нефтепродуктов, чтобы сохранять устойчивость на рынке.