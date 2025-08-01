Грозит ли Казахстану дефицит бензина — ответ министра
Казахстан полностью обеспечивает себя бензином собственного производства.
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На пресс‑конференции в Правительстве министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов прокомментировал действующие ограничения на экспорт бензина марок АИ‑92 и АИ‑95 со стороны Российской Федерации, передает BAQ.KZ.
"Это уже третий год подряд, когда Россия вводит такие ограничения. Однако страны, подписавшие межправительственные соглашения в рамках индикативных балансов, включая Казахстан, освобождены от этих ограничений. В текущем документе для нашей страны предусмотрен экспорт в объёме 285 тыс. тонн бензина" — объяснил Аккенженов.
Он отметил, что ситуация на внутреннем рынке остаётся стабильной.
"Казахстан полностью обеспечивает себя бензином собственного производства. Более того, впервые в истории мы экспортировали более 70 000 тонн — это прямое подтверждение отсутствия перебоев в поставках и производстве", — подчеркнул министр.
Аккенженов также добавил, что дефицита топлива в стране не наблюдается.
В то же время он акцентировал внимание на необходимости усиленного контроля за незаконным вывозом нефтепродуктов, чтобы сохранять устойчивость на рынке.
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