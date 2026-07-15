Грозовые молнии вызвали крупные пожары в Акмолинской области
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За последние сутки в Акмолинской области произошло восемь возгораний сухой растительности. По предварительным данным, огнем пройдено около 1 тыс. гектаров, передает BAQ.KZ.
В настоящее время подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с другими государственными органами продолжают ликвидировать очаги возгорания в Ерейментауском, Аккольском, Шортандинском, Буландынском районах, а также в Степногорске.
Как сообщили в ДЧС, угрозы населенным пунктам на данный момент нет.
По предварительной информации, основной причиной возникновения пожаров стали разряды грозовых молний, которые на фоне жаркой и сухой погоды привели к возгоранию сухой растительности.
Для координации работ на местах созданы оперативные штабы. Начальник ДЧС Акмолинской области Бакытжан Алашов лично руководит действиями спасателей в районах ликвидации пожаров.
Спасатели продолжают мониторинг обстановки и принимают меры для полной ликвидации очагов возгорания.
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