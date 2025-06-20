Грозы, град и жара до +40: Казахстан накроет волна нестабильной погоды
Сегодня, 16:48
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Сегодня, 16:48Сегодня, 16:48
105Фото: pexels.com
В ближайшие дни на большей части территории Казахстана ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщает "Казгидромет", причиной станет активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, передаёт BAQ.KZ.
Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами, выпадении града и усилении ветра, особенно на западе, северо-западе, севере, в центральных и горных районах юго-востока страны. В южных регионах возможны пыльные бури.
Несмотря на осадки и штормовые явления, в отдельных районах сохранится аномальная жара. Днём температура воздуха составит:
- на западе, северо-западе и севере: от +18 до +30°C;
- в центре: от +20 до +33°C;
- на востоке: местами до +35°C;
- на юге и юго-востоке: +35…+40°C, преимущественно без осадков.
Жителям и гостям страны рекомендуется быть осторожными, следить за штормовыми предупреждениями и по возможности ограничить поездки в неблагоприятные погодные периоды.