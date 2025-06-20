В ближайшие дни на большей части территории Казахстана ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщает "Казгидромет", причиной станет активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, передаёт BAQ.KZ.

Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами, выпадении града и усилении ветра, особенно на западе, северо-западе, севере, в центральных и горных районах юго-востока страны. В южных регионах возможны пыльные бури.

Несмотря на осадки и штормовые явления, в отдельных районах сохранится аномальная жара. Днём температура воздуха составит:

на западе, северо-западе и севере: от +18 до +30°C;

в центре: от +20 до +33°C;

на востоке: местами до +35°C;

на юге и юго-востоке: +35…+40°C, преимущественно без осадков.

Жителям и гостям страны рекомендуется быть осторожными, следить за штормовыми предупреждениями и по возможности ограничить поездки в неблагоприятные погодные периоды.