В ближайшие дни на территорию Казахстана приходит северный антициклон, который принесёт с собой ярко выраженные погодные контрасты, передает BAQ.KZ.

На большей части страны прогнозируются дожди, грозы, шквальный ветер и даже град. Особенно сильные осадки ожидаются в северных, восточных, центральных регионах, а также в горных районах юго-востока.

На фоне непогоды температура воздуха в этих областях начнёт ощутимо снижаться: ночью столбики термометров опустятся до +5…+13°C, днём воздух прогреется лишь до +15…+20°C.

Запад страны, напротив, окажется под влиянием жаркой и сухой воздушной массы. Здесь синоптики прогнозируют резкое повышение температуры до +36…+41°C. В отдельных районах юга 4 августа воздух прогреется до +40°C.

Кроме того, в южных и юго-западных регионах ожидаются пыльные бури, сопровождаемые порывистым ветром. На севере и востоке страны возможны туманы в ночные и утренние часы, что может повлиять на видимость на дорогах.