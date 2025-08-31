Сразу в 14 областях Казахстана, а также в Астане и Шымкенте на воскресенье, 31 августа, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град, шквалы и пыльные бури, а также усиление ветра до 28–30 м/с. В ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В столице днем ожидается гроза и сильный северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. Пожароопасная ситуация в регионе остается напряжённой. В Акмолинской области прогнозируются туман ночью и утром, грозы и шквалы днем. На севере и западе Абайской области возможны сильные дожди, град и порывы ветра до 28 м/с. В Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях также ожидаются ливни, град и шквалистый ветер.

Особо сложные условия сохраняются в южных регионах. В Атырауской и Туркестанской областях прогнозируются пыльные бури и жара до +37 градусов. В Жетысу у озера Алаколь ветер может усиливаться до 30 м/с. Сложная погодная ситуация ожидается и в Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях — здесь возможны грозы, град, а ночью и утром — туман.

Синоптики предупреждают: в большинстве регионов Казахстана сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность.