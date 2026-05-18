Грозы, пыльные бури и заморозки: какой будет погода в Казахстане 18 мая

В Казахстане 18 мая ожидается неустойчивая погода: в ряде регионов пройдут дожди с грозами, местами возможны град, шквалистый ветер, пыльные бури и туман. При этом на востоке страны синоптики прогнозируют заморозки, а на юге температура воздуха может подняться до +40 градусов, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на западе, северо-западе, юге и юго-востоке страны ожидаются дожди с грозами, местами возможен град. В Восточно-Казахстанской области прогнозируются осадки в виде дождя и снега. На остальной территории Казахстана преимущественно сохранится погода без осадков.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра. На юге, западе, северо-западе и в центре страны возможны пыльные бури, на юге и юго-западе - шквал. На севере, востоке и юго-западе Казахстана местами прогнозируется туман.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки до 2 градусов, а на западе области Абай на поверхности почвы - до 1 градуса мороза. В ночные часы на севере, востоке и в центре страны также возможны заморозки до 1–6 градусов.

По прогнозу Казгидромета, днем температура воздуха на западе страны понизится с +30…+37 до +25…+30 градусов. На северо-западе ожидается +25…+30, на севере - понижение с +20…+30 до +15…+20 градусов. В центре страны, напротив, температура повысится с +25…+30 до +29…+34 градусов. На востоке прогнозируется +12…+20, на юге - повышение с +30…+35 до +33…+40 градусов, на юго-востоке - с +18…+25 до +25…+32 градусов.

В Астане 18 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днем +23…+25 градусов. В Алматы также прогнозируется переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 3–8 м/с, ночью +11…+13, днем +26…+28 градусов. В Шымкенте осадков не ожидается, ветер восточный 8–13 м/с, температура ночью +16…+18, днем +34…+36 градусов.

Ранее Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 18 мая для Шымкента и всех 17 областей Казахстана. Синоптики предупредили о сильном ветре, грозах, пыльных бурях, заморозках и высокой пожарной опасности в отдельных регионах страны.