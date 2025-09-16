На территории Казахстана 17 сентября ожидаются грозы, шквалы, туманы, пыльная буря и сильный ветер, сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер северо-западный временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза.

В Карагандинской области на севере, востоке, западе ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, юге туман. Ветер юго-западный днем на востоке порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере, востоке, в центре ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза.

В области Абай днем на западе, юге, в центре ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на юге, западе ожидается гроза. Ночью и утром на востоке туман. Ветер северо-восточный, северный на западе, юге, востоке порывы 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке порывы 15-18 м/с. На западе, в центре, северо-востоке сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области днем на западе, юге, востоке ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный на западе, юге, востоке порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области на юго-востоке, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на севере, в горных районах ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный на севере, в горных районах 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области днем на западе, юге ожидается гроза.

В Кызылординской области днем в центре, на юге ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем в центре, на юге 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на юге сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юго-западе порывы 15-20 м/с. Ночью на западе ожидаются заморозки 1°. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер северо-западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.