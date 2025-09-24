Синоптики предупредили о сложных погодных условиях почти по всей стране, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Казгидромет. В разных регионах ожидаются грозы, туман, сильный ветер с порывами до 25 м/с, а также град и пыльные бури.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на востоке, севере области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Алматинской области ночью и утром на юге, в горных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, на юге, в горных районах порывы 18-23 м/с. На севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 18-23 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе ожидается туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, севере, центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области утром и днем на севере ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере ожидается туман. На севере, востоке ожидаются заморозки 1°.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге порывы 15-20 м/с. На востоке ожидается высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юге порывы 15-18 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области на юге, в центре ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается пыльная буря, ветер восточный порывы 17 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный: ночью на юге порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Акмолинской области на западе, севере, востоке ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.