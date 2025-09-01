Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 2 сентября в ряде регионов Казахстана. Ожидаются пыльные бури, грозы, сильный ветер и жара. В нескольких областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

Днём на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15–20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, южный 15–18 м/с. Днём на юге прогнозируется сильная жара до 38°. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге и востоке Павлодарской области днём ожидается гроза. Ветер северо-западный 15–20 м/с. В Павлодаре днём ожидается гроза и порывистый северо-западный ветер.

В области Жетысу прогнозируется северный ветер на востоке и в горных районах, порывы 15–20 м/с.

На западе, севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал и гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер северо-западный, западный 15–20 м/с, местами до 23 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза и порывы ветра до 20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром туман на западе, севере и востоке. Днём на севере и востоке гроза. Ветер северо-западный, порывы 15–20 м/с. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидаются сильные дожди, град, шквал и гроза на севере и юге. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северо-западный, западный 15–20 м/с, местами до 23 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее гроза и порывы ветра до 20 м/с.

В Актюбинской области днём на западе и юге ожидается сильная жара до 35°. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Актобе также сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области прогнозируется юго-восточный, южный ветер 15–20 м/с. Днём сильная жара до 35–37°. На востоке и юге — чрезвычайная пожарная опасность, в центре и на севере — высокая. В Атырау жара до 35° и высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается северо-восточный ветер 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая. В Костанае ночью и утром туман.

В Карагандинской области ночью и утром на севере ожидается туман. Днём на востоке северный и северо-западный ветер, порывы 15–18 м/с. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.

В Западно-Казахстанской области днём на западе и севере ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный порывы 15–20 м/с. Днём сильная жара до 35°. На юге, севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе — чрезвычайная. В Уральске ветер до 20 м/с.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная. В Жезказгане высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днём на юге и в центре ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Днём на востоке северо-западный ветер порывы 15–20 м/с.

В Алматинской области прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на северо-западный. В горах и на юге порывы до 20 м/с. 02–04 сентября сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе и юге — чрезвычайная. В Алматы и Конаеве 02–04 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днём порывы ветра до 18 м/с.