В ходе официального визита в Тбилиси министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провёл встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, передает BAQ.kz.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и реализации ранее достигнутых договорённостей на высшем уровне.

В центре переговоров - развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов, однако стороны отметили необходимость принятия практических мер для его увеличения.

Отдельное внимание уделено привлечению взаимных инвестиций и запуску совместных проектов в сферах логистики, инфраструктуры и торговли.

«Казахстан также готов расширить сотрудничество с Грузией по развитию маршрутов в Каспийско-Черноморском бассейне. В данном контексте важно использовать возможности морских портов двух стран при осуществлении грузовых перевозок», - отметил Ермек Кошербаев.

Одним из ключевых направлений взаимодействия остаётся развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который является важной частью «Среднего коридора» между Азией и Европой.

В этом контексте стороны обсудили проект создания нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти с участием казахстанских инвесторов. Ожидается, что он позволит увеличить объёмы грузоперевозок и усилит логистическую связку между странами.

Кроме того, в ходе встречи рассмотрены перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме и культурно-гуманитарной сфере.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Таким образом, Казахстан и Грузия делают ставку на развитие транспортной инфраструктуры и расширение экономического взаимодействия, рассматривая логистику как ключевой драйвер роста двусторонних отношений.