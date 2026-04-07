Казахстан и Грузия расширяют транспортные маршруты от Каспия до Черного моря
Казахстан и Грузия намерены придать стратегическому партнерству практическое содержание, сделав акцент на развитии транспортных маршрутов между Каспийским и Черным морями, инвестициях и росте товарооборота.
В ходе официального визита в Тбилиси министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провёл встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, передает BAQ.kz.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и реализации ранее достигнутых договорённостей на высшем уровне.
В центре переговоров - развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Грузией составил 184,5 млн долларов, однако стороны отметили необходимость принятия практических мер для его увеличения.
Отдельное внимание уделено привлечению взаимных инвестиций и запуску совместных проектов в сферах логистики, инфраструктуры и торговли.
«Казахстан также готов расширить сотрудничество с Грузией по развитию маршрутов в Каспийско-Черноморском бассейне. В данном контексте важно использовать возможности морских портов двух стран при осуществлении грузовых перевозок», - отметил Ермек Кошербаев.
Одним из ключевых направлений взаимодействия остаётся развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который является важной частью «Среднего коридора» между Азией и Европой.
В этом контексте стороны обсудили проект создания нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти с участием казахстанских инвесторов. Ожидается, что он позволит увеличить объёмы грузоперевозок и усилит логистическую связку между странами.
Кроме того, в ходе встречи рассмотрены перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме и культурно-гуманитарной сфере.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Таким образом, Казахстан и Грузия делают ставку на развитие транспортной инфраструктуры и расширение экономического взаимодействия, рассматривая логистику как ключевой драйвер роста двусторонних отношений.
