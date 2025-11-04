Грузия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере гражданской авиации, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Документ был подписан министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и заместителем директора Администрации гражданской авиации Китая Хан Зуном.

"Авиационное соглашение станет важным шагом вперед и придаст дополнительный импульс прямым рейсам между нашими странами", — отметила Мариам Квривишвили.

В рамках меморандума стороны планируют расширять авиасообщение, развивать авиационную инфраструктуру и усиливать логистическое сотрудничество.