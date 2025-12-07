Следствие в Грузии установило, какие химические вещества сотрудники МВД применяли при разгоне акций протеста в конце 2024 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Как заявил первый замглавы Службы госбезопасности Лаша Маградзе, речь идёт о составах, которые не входят в перечень запрещённых и не совпадают с теми, что упоминались в материале BBC.

По словам Маградзе, МВД использовало хлоробензилидин малононитрил — порошок, закупленный в 2007 и 2009 годах у израильской компании. Для его растворения применялся трихлорэтилен. В декабре прошлого года полиция распыляла этот состав через водомёты, смешивая его с пропиленгликолем. Замглавы ведомства подчеркнул, что ни одно из веществ не является запрещённым.

По данным Минздрава, из 54 протестующих, доставленных в больницы, лёгкое отравление диагностировали у пяти человек, которых выписали на следующий день.

Материал BBC утверждал, что власти применили камит - вещество, относящееся к химоружию. Маградзе заявил, что МВД Грузии его никогда не закупало. СГБ опросила граждан, фигурировавших в публикации BBC, и все они, по словам ведомства, опровергли упоминание камита. Маградзе назвал публикацию "целенаправленной дезинформацией", наносящей ущерб интересам Грузии.