Стадо крупного рогатого скота вышло на проезжую часть республиканской трассы в темное время суток и стало причиной ДТП.

Опасный момент зафиксировали камеры с элементами искусственного интеллекта.

Что произошло на трассе

КазАвтоЖол сообщил, что животные оказались на дороге в неустановленном месте. Двигавшийся по трассе грузовой автомобиль столкнулся со стадом.

Система искусственного интеллекта оперативно распознала происшествие и передала информацию операторам. После этого на место направили дорожные службы.

Почему животные оказываются на дороге

На потенциально опасных участках республиканских трасс устанавливают защитные сетчатые ограждения, которые должны препятствовать выходу животных на проезжую часть.

Однако, как отмечают в компании, проблема сохраняется. Некоторые владельцы оставляют скот без присмотра. Кроме того, фиксируются случаи повреждения и хищения элементов дорожных ограждений.

Чем опасен скот на трассе ночью

В темное время суток водитель может заметить животное всего за несколько секунд до столкновения. Это значительно повышает риск серьезного ДТП и угрожает жизни и здоровью людей.

Также призывают владельцев сельскохозяйственных животных не оставлять скот без присмотра и не допускать его выхода на автомобильные дороги.

Что делать водителям?

Водителей призывают снижать скорость и соблюдать повышенную осторожность на участках, обозначенных знаками «Перегон скота» и «Дикие животные».

Особенно внимательными необходимо быть ночью, а также при плохой видимости.

В «КазАвтоЖол» также напоминают, что повреждение или хищение дорожных ограждений может привести к выходу животных на трассу и стать причиной тяжелого ДТП.