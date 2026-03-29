Грузовик протаранил мост на выезде из Костаная
В ночном ДТП пострадал водитель, проводится проверка.
Сегодня 2026, 18:34
Сегодня 2026, 18:34Сегодня 2026, 18:34
206Фото: "Наша газета"
В ночь с 28 на 29 марта на автодороге Костанай – Рудный произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Нашу газету».
По предварительным данным, грузовик марки Shacman на выезде из города врезался в мост после того, как у него самопроизвольно поднялся кузов.
Сообщение о случившемся поступило в полицию около трёх часов ночи. Позже в сети появилось видео с места аварии, снятое очевидцами.
В результате дорожно-транспортного происшествия 57-летний водитель, житель Костаная, с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.
По факту ДТП начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Самое читаемое
- В Алматы раскрыта схема незаконной выдачи лицензий более 400 компаниям
- Акимат Шымкента прокомментировал расходы на видеоролики к Наурызу
- Казахстан примет участие в акции Час Земли
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 29 марта
- Казахстанцы оказались среди участников драки в России: на место выехал генконсул РК