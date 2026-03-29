В ночь с 28 на 29 марта на автодороге Костанай – Рудный произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Нашу газету».

По предварительным данным, грузовик марки Shacman на выезде из города врезался в мост после того, как у него самопроизвольно поднялся кузов.

Сообщение о случившемся поступило в полицию около трёх часов ночи. Позже в сети появилось видео с места аварии, снятое очевидцами.

В результате дорожно-транспортного происшествия 57-летний водитель, житель Костаная, с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По факту ДТП начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.