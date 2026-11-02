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Грузовики превращают улицы Алматы в грязевые полосы: полиция взялась за стройки

2 Ноября 2026, 00:17
АВТОР
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изображение создано нейросетью 2 Ноября 2026, 00:17
2 Ноября 2026, 00:17
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Фото: изображение создано нейросетью

В Алматы строительная техника вывозит тонны грунта на городские дороги, оставляя после себя грязь и создавая опасность для автомобилистов. Полиция начала ежедневные рейды по стройплощадкам в рамках программы «Таза Қазақстан». Особое внимание правоохранители уделяют выездам со строительных объектов.

По правилам, колёса грузовиков должны очищаться на специальных моечных постах. Однако это требование соблюдают не все. Грязь и строительный грунт на проезжей части считаются нарушением правил благоустройства. В отношении виновных принимают административные меры.

С начала года в Алматы за подобные нарушения привлекли к ответственности более 35 тысяч человек. Кроме того, полиция совместно с акиматами и общественностью выявляет стихийные свалки. Для принятия мер и их ликвидации направили 93 материала. В полиции предупреждают, что строительные работы не освобождают от ответственности за загрязнение городских улиц.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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