Грузовики превращают улицы Алматы в грязевые полосы: полиция взялась за стройки

В Алматы строительная техника вывозит тонны грунта на городские дороги, оставляя после себя грязь и создавая опасность для автомобилистов. Полиция начала ежедневные рейды по стройплощадкам в рамках программы «Таза Қазақстан». Особое внимание правоохранители уделяют выездам со строительных объектов.

По правилам, колёса грузовиков должны очищаться на специальных моечных постах. Однако это требование соблюдают не все. Грязь и строительный грунт на проезжей части считаются нарушением правил благоустройства. В отношении виновных принимают административные меры.

С начала года в Алматы за подобные нарушения привлекли к ответственности более 35 тысяч человек. Кроме того, полиция совместно с акиматами и общественностью выявляет стихийные свалки. Для принятия мер и их ликвидации направили 93 материала. В полиции предупреждают, что строительные работы не освобождают от ответственности за загрязнение городских улиц.