Грузовое судно затонуло после столкновения с танкером у берегов Турции: ищут 10 человек

У берегов Турции продолжается масштабная поисковая операция после столкновения двух судов в Мраморном море. Сухогруз Tugberk Imamoglu, по предварительным данным, затонул. На его борту находились 10 членов экипажа, связь с ними потеряна, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Авария произошла около 03:00 по местному времени у района Силиври, примерно в 35 километрах к югу от побережья Стамбула.

Турецкий сухогруз Tugberk Imamoglu столкнулся с танкером Alsu. После этого экипаж первого судна перестал выходить на связь. На вызовы никто не отвечает, телефоны моряков тоже недоступны.

В поисках задействованы 14 спасательных судов и вертолет.

На поверхности воды уже нашли спасательное оборудование с Tugberk Imamoglu, в том числе принадлежащую судну шлюпку. Людей внутри не оказалось.

В турецком управлении морского транспорта сообщили, что сухогруз, скорее всего, затонул. Министр транспорта Абдулкадир Уралоглу заявил, что власти практически подтвердили это.

Судно перевозило 4,2 тысячи тонн стали

Tugberk Imamoglu шел под флагом Турции. Длина судна составляет около 90 метров.

Он направлялся из Искендеруна в черноморский порт Карадениз Эрегли. На борту находилось около 4,2 тыс. тонн рулонной стали.

Второе судно, 91-метровый танкер Alsu, следовало из Коджаэли в порт Алиага на побережье Эгейского моря.

Сначала в сообщении Морского управления Турции указывалось, что Alsu перевозил 2 999 тонн моторного масла. Позже ведомство уточнило, что на момент столкновения танкер был пуст.

По данным властей Стамбула, видимых повреждений Alsu после аварии не зафиксировано.

Поиски десяти членов экипажа Tugberk Imamoglu продолжаются.