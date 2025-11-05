Грузовой самолет разбился в США, есть жертвы
Транспортный самолет MD-11 логистической авиакомпании UPS потерпел крушение в Луисвилле, штат Кентукки, сразу после взлета, он направлялся в Гонолулу, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
На данный момент известно о четырех погибших.
По меньшей мере три человека погибли и 11 получили ранения в результате крушения грузового самолета компании United Parcel Services (UPS) в Луисвилле, сообщил губернатор Кентукки Энди Бешир на пресс-конференции. Позже стало известно о четвертой жертве.
"Я думаю, что это число будет расти, — сказал журналистам Бешир. — Любой, кто видел кадры на видео, знает, насколько ужасной была эта катастрофа".
По данным UPS, на борту MD-11 находились три члена экипажа. Предположительно, четвертый погибших находился на земле.
После крушения несколько зданий за взлетно-посадочной полосой были охвачены огнем, пишет Reuters. По словам губернатора, несколько человек получили "очень серьезные" травмы.
Телеканал WLKY, филиал CBS, показал видеозапись — самолет взлетел с горящим крылом, при ударе о землю образовался огромный огненный шар.
