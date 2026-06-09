Грузовые перевозки через Астану значительно увеличат
Об этом стало известно по итогам переговоров между руководством аэропорта и представителями одной из ведущих международных грузовых авиакомпаний.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Количество грузовых рейсов через Международный аэропорт Астаны планируется значительно увеличить до 21 рейса в неделю.
В столичном аэропорту прошла встреча, на которой обсуждались перспективы расширения сотрудничества, рост объёмов грузоперевозок и развитие логистической инфраструктуры. Особое внимание стороны уделили укреплению роли Астаны как крупного транспортно-логистического центра региона.
Стороны рассмотрели новые направления взаимодействия, включая увеличение частоты рейсов, повышение качества обслуживания и развитие грузового хаба на базе аэропорта столицы. По итогам переговоров участники подтвердили заинтересованность в долгосрочном партнёрстве и дальнейшем расширении совместных проектов.
Отмечается, что с 1 июня 2026 года через аэропорт Астаны уже выполняются грузовые рейсы с техническими остановками для дозаправки и обслуживания воздушных судов. На начальном этапе их количество достигало до 14 рейсов в неделю.
С учётом растущего спроса и высокого потенциала сотрудничества с июля 2026 года планируется увеличение частоты полётов до 21 рейса в неделю. Это позволит укрепить позиции столицы Казахстана на международной карте грузовых авиаперевозок и расширить возможности для развития логистики в регионе.
Кроме того, стороны продолжают обсуждать дальнейшее расширение сотрудничества, включая организацию полноценных коммерческих грузовых перевозок и развитие услуг по обработке грузов в аэропорту Астаны.
Самое читаемое
- Казахстанцы могут заранее рассчитать размер будущей пенсии
- Бектенов проверил новые заводы: какую продукцию теперь будут выпускать в столице
- Три человека погибли, двое пострадали: в Арыси задержана подозреваемая в смертельном ДТП
- На объездной дороге Шымкента выявили дефект бетонного покрытия
- В Шымкенте спасатели вытащили мальчика из 12-метрового колодца