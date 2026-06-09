Грузовые перевозки через Астану значительно увеличат

Количество грузовых рейсов через Международный аэропорт Астаны планируется значительно увеличить до 21 рейса в неделю.

В столичном аэропорту прошла встреча, на которой обсуждались перспективы расширения сотрудничества, рост объёмов грузоперевозок и развитие логистической инфраструктуры. Особое внимание стороны уделили укреплению роли Астаны как крупного транспортно-логистического центра региона.

Стороны рассмотрели новые направления взаимодействия, включая увеличение частоты рейсов, повышение качества обслуживания и развитие грузового хаба на базе аэропорта столицы. По итогам переговоров участники подтвердили заинтересованность в долгосрочном партнёрстве и дальнейшем расширении совместных проектов.

Отмечается, что с 1 июня 2026 года через аэропорт Астаны уже выполняются грузовые рейсы с техническими остановками для дозаправки и обслуживания воздушных судов. На начальном этапе их количество достигало до 14 рейсов в неделю.

С учётом растущего спроса и высокого потенциала сотрудничества с июля 2026 года планируется увеличение частоты полётов до 21 рейса в неделю. Это позволит укрепить позиции столицы Казахстана на международной карте грузовых авиаперевозок и расширить возможности для развития логистики в регионе.

Кроме того, стороны продолжают обсуждать дальнейшее расширение сотрудничества, включая организацию полноценных коммерческих грузовых перевозок и развитие услуг по обработке грузов в аэропорту Астаны.