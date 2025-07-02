Больше тысячи нарушений требований пожарной безопасности выявили в детских оздоровительных лагерях Казахстана с начала года. Об этом сообщили в МЧС. Владельцам учреждений выписали предписания. В стране не первый год обещают навести порядок в этой сфере. Порой детей размещают в антисанитарных условиях, кормят, чем попало, а выделенные государством средства тратят не по назначению. Теперь в республике планируют ввести лицензирование организаций, которые предоставляют оздоровительные услуги юным соотечественникам. Станет ли после этого безопасным и качественным отдых, разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

С наступлением летних каникул перед многими казахстанскими родителями встает вопрос, куда отправить детей на отдых. Не всем по карманам путевки на курорты. Поэтому многие по старинке выбирают детские лагеря. В этом году в них отдохнут, по подсчетам министерства просвещения, 3 миллиона 200 тысяч детей. Это больше 90% школьников.

В стране работают 16 круглогодичных лагерей и около 200 сезонных, которые открыли на время каникул. 10 тысяч центров организовали при школах, в большинстве из них предусмотрено горячее питание. Также для школьников в три летних месяца будут действовать свыше 500 палаточных и юрточных баз.

Два года назад прокуроры провели массовые проверки детских лагерей и выявили больше четырех тысяч нарушений. По итогу, даже завели уголовные дела. Причем наказали не только владельцев учреждений, но и чиновников. Большой общественный резонанс вызвал факт размещения детского лагеря в сауне в Алматинской области. Выяснилось, что предпринимательница, выигравшая конкурс, поселила 50 детей в собственной частной школе, а 300 школьников - в банном комплексе. К лишению свободы тогда суд приговорил не только предприимчивую бизнесвумен, но и сотрудника акимата. В том же регионе 8 лагерей работали без разрешения уполномоченных органов. Там не соблюдали санитарные нормы. Организаторы не имели представления и о противопожарной безопасности. Элементарным требованиям не отвечали игровые и спортивные площадки.

По информации МЧС, они контролируют работу 220 детских лагерей.

"Государственным пожарным контролем охвачено 175 объектов, в результате выявлено более 1 тысячи нарушений требований пожарной безопасности. Руководителям выданы предписания и рекомендации об устранении нарушений с указанием сроков исполнения. На остальных 45 запланированы комиссионные осмотры совместно с акиматами", - рассказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По мнению сенатора Талгата Жунусова, несмотря на масштабность планов властей - навести порядок в сфере детского отдыха, системные проблемы пока так и не решены. И пока госзаказ на организацию досуга будут получать компании, объявившие самую низкую цену, ситуация не изменится. Он обращает внимание на практику демпинга при государственных закупках. То есть тендеры достаются предприятиям, не имеющим собственной инфраструктуры, но предлагающим самую низкую стоимость.

"Путёвки для детей из средств всеобуча приобретаются через портал госзакупок. Здесь возникают серьёзные проблемы, напрямую влияющие на качество услуг лагерей и безопасность детей. Есть демпинг стоимости путёвок со стороны предпринимателей, которые не имеют собственных детских лагерей и материально-технической базы. Они предлагают минимально возможную цену, чтобы выиграть конкурс, не принимая во внимание реальную себестоимость качественной оздоровительной услуги. Кроме того, арендуют места в уже действующих детских лагерях или вовсе не могут обеспечить детям обещанные условия", - считает депутат.

В Минпросвещения признают, здания большинства летних лагерей – наследие советской эпохи. В сёлах чаще это уличные туалеты, старые корпуса, изношенные инженерные коммуникации, требующие капитального ремонта. Зачастую в них старая мебель и постельные принадлежности, в столовых – посуда со сколами.

Контроль должен быть жёстким, уверена и сенатор Жанна Асанова. Ряд поправок по мониторингу условий лагерей вошёл в закон "О защите прав женщин и обеспечения безопасности детей", напоминает она.

"Действительно, много было случаев в предыдущие годы, когда такие лагеря размещались в непригодных условиях, к примеру, в саунах. Поэтому эта сфера будет взята на контроль местных исполнительных органов и соответствующих госорганов, чтобы пресечь такие истории. В целом, работа непрерывно ведется, посмотрим как пройдет этот сезон. Возможно, что мы к следующему парламентскому сезону придём с новым пакетом поправок в зависимости от того, как сработают уже принятые нормы, как будет отражено правоприменение. Принято много законов, касающихся не только лагерей, но и в целом системы образования, досуга, кружков. Мы надеемся, что это позволит обеспечить качество и повысить ответственность бизнеса, который предоставляет такой вид услуг", - надеется сенатор.

Между тем, в пандемию с рынка ушла треть детских лагерей, бизнес стал нерентабельным. Требования к предпринимателям ужесточили, следовательно, выросли и затраты. Для бюджета многих казахстанских семей отправить даже одного ребёнка отдыхать на неделю в лагерь стало очень дорого, признает парламентарий Талгат Жунусов.

"И важным остается вопрос стоимости путевки в лагерь. Сегодня путевка на 10 дней, в среднем, по республики стоит порядка 100-150 тысяч тенге. Есть лагеря, где цена достигает 170 тысяч тенге. Такая сумма является неподъёмной для основной массы родителей, где в семье воспитывается 3-4 ребенка. Требуется система мер для того, чтобы уменьшить стоимость путевки в лагеря", - считает он.

Кроме того, из-за вопиющих нарушений, выявленных прокурорами в летних лагерях, в стране к сфере детского отдыха были введены новые требования. Теперь каждый, даже палаточный, должен получить до начала сезона отдыха санитарно-эпидемиологическое заключение.

"Усилен контроль над соблюдением санитарных норм, пищевой безопасности, а также мерами предосторожности на воде, в лесу и на спортивных объектах. В целях повышения качества и безопасности детского отдыха разработан алгоритм требований, предъявляемых к объектам детского отдыха, который содержит пошаговые действия для организации летнего отдыха. Работа лагерей, не получивших санитарно-эпидемиологического пропуска, не допускается", - поясняют в министерстве просвещения Казахстана.

Кроме того, новые меры контроля предлагает ввести Минздрав. Например, придать центрам детского отдыха особый статус объектов с пребыванием детей. Также проверять их без предварительного уведомления и практиковать мониторинговые визиты комиссий.

Со следующего года в республике вводят лицензирование летних лагерей. Чтобы получить разрешение на работу, организация должна будет соответствовать целому ряду требований и стандартов. Они касаются безопасности, условий проживания, качества питания. За здоровьем отдыхающих должен следить медик. Владельцам предстоит оборудовать и оснастить медпункт необходимыми препаратами. Подобрать квалифицированных педагогов и разработать программу отдыха, которая будет направлена на развитие личности и творческих способностей школьников. Лицензирование поможет выстроить систему безопасного и качественного детского отдыха, уверены парламентарии.

"Мы предлагаем принять меры по разработке нормативных правовых актов в сфере организации летнего отдыха детей. А именно в части пересмотра алгоритма получения лицензии на оказание доврачебной помощи в медицинских кабинетах загородных лагерей, рассмотрения вопроса о внесении изменений в "Типовые штаты". В них нужно включить должности вожатого, педагога-организатора и ночного воспитателя. Причем, как для круглогодичных центров, так и для сезонных лагерей. Утвердить единые требования к работе педагогических отрядов и разработки стандартов подготовки вожатых в Казахстане. В том числе нужна государственная система сертификации", - заключил депутат Талгат Жунусов.

Сами владельцы лагерей признаются: лицензировать объекты детского отдыха нужно. Проблема в том, что требования к работе растут, но сфера детского загородного отдыха не получает никакой государственной поддержки, считает председатель Республиканской Ассоциации детско-юношеского туризма и отдыха Кайрат Султанов.

"Чтобы привести здания лагерей в соответствие стандартам, мы не можем получить кредит как инвестпроект. Бизнес сезонный, мы работаем всего 2,5 месяца в году, и бизнес этот непривлекательный для предпринимателей. Нам нужны длинные дешевые кредиты под 2,5%. Я считаю, эту сферу нужно приравнять к сельскому хозяйству. У АПК налоговые преференции, льготные кредиты, а разве у нас мясо и картофель подешевели? Нас приравняли к коммерческим организациям. Проблемный вопрос - детский туризм никому не нужен, частные лагеря никто не курирует, ни министерство просвещения, ни министерство спорта и туризма", - говорит спикер.

По информации главы Ассоциации, в более чем 70% загородных лагерей на территории страны нет телефонной связи. О покрытии интернет-сетью говорить даже не приходится.

"Сегодня МВД требует для безопасности подключения ЦОУ, интернет чтобы был, камеры, тревожная кнопка. Но как это обеспечить, если нет даже элементарной телефонной связи, чтобы вызвать скорую? По здравоохранению куча вопросов, сегодня детский загородный отдых регламентируется 10 НПА. Однако ответственность, в первую очередь, лежит на нас. Бизнес с загородного отдыха уходит", - заключил Кайрат Султанов.

МВД предлагает включить детские лагеря в территориальный перечень объектов, подлежащих обязательной охране. Только в таком случае полицейские смогут сопровождать перевозки детей и закрепить на объектах участковых инспекторов.

Между тем, статистика детского травматизма в стране неутешительна. Ежегодно в Казахстане от различных травм погибает больше тысячи несовершеннолетних. Регистрируется около 180 тысяч несчастных случаев: дети получают порезы, переломы, падают с высоты, обжигаются горячими жидкостями, попадают в ДТП. И этот список можно продолжать.

Необходимо использовать все формы занятости, чтобы дети не были предоставлены сами себе, считают эксперты. Это организация кружков, детских библиотек, музеев и театров. Пришкольные площадки и спортивная инфраструктура должны быть в каждом селе. Контролировать нужно не только дворы жилых домов и улицы, но и недостроенные объекты.

По данным профильного ведомства, все организационные вопросы решают сообща девять госорганов. Работают республиканский и региональные штабы. Безопасность детей на отдыхе, считают в министерстве, ответственность, прежде всего, собственников или арендаторов лагерей.

"Для формирования культуры безопасного и активного летнего отдыха подготовлены и будут распространены памятки, инструкции и гайдбуки. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности. По опыту летнего сезона прошлого года за каждым детским оздоровительным центром закреплены более 50 специалистов департаментов санитарно - эпидемиологического контроля, около 600 зональных участковых инспекторов. В период летних каникул планируется работа 20 телефонов колл-центров и горячих линий, куда граждане смогут обратиться с жалобой устно или письменно при выявлении каких-либо нарушений в работе центра", - сообщили в министерстве.

В Казахстане в течение полутора лет планируют построить 50 детских оздоровительных центров. Это поручение президента. Половину из них начнут возводить уже в этом году. Строиться и работать они будут уже по обновленным стандартам детского отдыха, в соответствии со всеми нормами комфорта, санитарии и противопожарной безопасности. Кроме того, в ближайшие годы в стране должны заработать 100 новых объектов для развития детского творчества.

Чиновники обещают, что новые объекты станут образцом качественного и безопасного детского отдыха. По крайней мере, этого ждут казахстанские родители.