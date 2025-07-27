GTA на дорогах Костаная: задержан виновник ДТП
В Костанае пьяный водитель устроил ДТП и пытался скрыться.
Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41Сегодня, 15:41
181Фото: Pixabay.com
Ночью 26 июля 57-летний водитель внедорожника TANK 300, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию и скрылся с места происшествия, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
"Мужчина проехал на красный, врезался в брус и столкнулся с ВАЗ-2115. По словам очевидцев, машина петляла по дороге как в игре GTA", - пишет портал.
Полицейские задержали нарушителя. Его привлекли к ответственности по нескольким статьям. А авто на отправили на спецстоянку. Сам водитель доставлен в вытрезвитель, материалы переданы в суд.
"Не садитесь за руль в нетрезвом виде! Это может стоить чьей-то жизни", - призывает полиция.
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