  • 27 Июля, 17:04

GTA на дорогах Костаная: задержан виновник ДТП

В Костанае пьяный водитель устроил ДТП и пытался скрыться.

Сегодня, 15:41
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41
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Фото: Pixabay.com

Ночью 26 июля 57-летний водитель внедорожника TANK 300, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию и скрылся с места происшествия, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Мужчина проехал на красный, врезался в брус и столкнулся с ВАЗ-2115. По словам очевидцев, машина петляла по дороге как в игре GTA", - пишет портал.

Полицейские задержали нарушителя. Его привлекли к ответственности по нескольким статьям. А авто на отправили на спецстоянку. Сам водитель доставлен в вытрезвитель, материалы переданы в суд.

"Не садитесь за руль в нетрезвом виде! Это может стоить чьей-то жизни", - призывает полиция.

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