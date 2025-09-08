Сектор Газа продолжает утопать в крови и страданиях, а гуманитарная ситуация стремительно деградирует, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с 7 октября 2023 года в результате израильских атак погибли не менее 64 455 человек, среди них — тысячи женщин и детей. Ранения получили более 162 776 палестинцев, и эти цифры продолжают расти с каждым днём.

Только за последние сутки в больницы доставлены тела 87 погибших и 409 раненых. Особенно тревожным остаётся положение мирных жителей, пытающихся выжить в условиях тотального отсутствия продовольствия, медикаментов и элементарной гигиены. По официальным данным, ещё 5 человек, включая троих детей, скончались от голода, доведённого до критической стадии из-за блокады сектора. Общее число жертв голода достигло 387 человек, из них 138 — дети.

Ситуация резко обострилась после возобновления боевых действий 18 марта, когда было сорвано ранее достигнутое перемирие. С тех пор в Газе погибли более 11 911 человек, более 50 тысяч получили ранения.

В условиях, когда голод используется как оружие, израильская армия продолжает наносить удары по пунктам раздачи гуманитарной помощи. По данным Минздрава, с 27 мая жертвами таких обстрелов стали 2 416 человек, ещё 17 709 были ранены. Только за прошедшие сутки в районе КПП "Зиким", где палестинцы собирались в ожидании гумпомощи, погибли 18 человек, десятки получили ранения.

Кроме того, в ходе утренних атак на северные районы Газы израильские силы обстреляли жилые дома, школы и палатки с беженцами. В результате авиаударов по школе Аль-Фараби в центре города, а также по району Шейх Рыдван и перекрёстку Ясама, погибли не менее 14 палестинцев, в том числе несколько детей.

Организации гуманитарной помощи, включая структуры ООН, предупреждают: голод уже официально зафиксирован и, по прогнозам, в ближайшие недели может распространиться на южные города Дейр-эль-Балах и Хан-Юнус. По оценкам, более 2 миллионов человек стали вынужденными переселенцами, при этом большая часть из них уже неоднократно теряла жильё из-за обстрелов.

Сектор Газа разрушен более чем на 80% — жилые дома, больницы, школы и водоснабжение либо полностью уничтожены, либо больше не функционируют. Израиль продолжает наносить удары по местам скопления мирных жителей, в том числе лагерям и временным убежищам. Тысячи тел всё ещё остаются под завалами, и спасательные службы не справляются с объёмом трагедии.

Международное сообщество всё громче требует прекращения насилия и немедленного обеспечения безопасного доступа гуманитарной помощи, но в Газе каждый новый день продолжается как борьба за выживание.