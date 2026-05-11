Гвардеец из Казахстана взял золото на престижном турнире Grand Slam в Астане

В Астане завершился один из крупнейших турниров по дзюдо — «Qazaqstan Barysy Grand Slam 2026», передает BAQ.kz.

Главной сенсацией стал результат казахстанского военнослужащего Национальной гвардии Жалгаса Кайроллы. Рядовой воинской части 5511 выступил в весовой категории до 81 кг и уверенно прошёл весь турнир, завоевав золотую медаль.

Он является мастером спорта международного класса по дзюдо и продолжает спортивную карьеру, совмещая её со службой в армии. В 2025 году он был призван на срочную службу и родом из города Семей.

Победа гвардейца стала одной из самых ярких историй турнира и показала, что казахстанские спортсмены в погонах уверенно конкурируют на международной арене даже с сильнейшими дзюдоистами мира.

Отметим, что за медали боролись около 700 спортсменов из 36 стран, включая олимпийских чемпионов и лидеров мирового рейтинга.