Гвардеец из Казахстана взял золото на престижном турнире Grand Slam в Астане
Он уверенно прошел весь турнир.
Сегодня 2026, 21:06
148Фото: НОК РК
В Астане завершился один из крупнейших турниров по дзюдо — «Qazaqstan Barysy Grand Slam 2026», передает BAQ.kz.
Главной сенсацией стал результат казахстанского военнослужащего Национальной гвардии Жалгаса Кайроллы. Рядовой воинской части 5511 выступил в весовой категории до 81 кг и уверенно прошёл весь турнир, завоевав золотую медаль.
Он является мастером спорта международного класса по дзюдо и продолжает спортивную карьеру, совмещая её со службой в армии. В 2025 году он был призван на срочную службу и родом из города Семей.
Победа гвардейца стала одной из самых ярких историй турнира и показала, что казахстанские спортсмены в погонах уверенно конкурируют на международной арене даже с сильнейшими дзюдоистами мира.
Отметим, что за медали боролись около 700 спортсменов из 36 стран, включая олимпийских чемпионов и лидеров мирового рейтинга.
