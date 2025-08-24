В Семее сержант воинской части 5511 Национальной гвардии МВД РК Кайрат Адилханов проявил героизм, спасая людей из горящего дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Пожар произошёл 22 августа в одном из домов 14-го микрорайона. Заметив дым, гвардеец незамедлительно приступил к действиям. Поскольку дверь квартиры, где вспыхнул огонь, была заперта, он спустился с балкона четвёртого этажа и проник в помещение на третьем.

Рискуя собственной жизнью, сержант вынес из квартиры газовый баллон, предотвращая возможный взрыв. Кроме того, он помог эвакуировать жильцов в безопасное место. Благодаря его оперативным действиям удалось избежать человеческих жертв и серьёзных последствий.

"В такие моменты самое важное - это жизнь людей. На моём месте так поступил бы любой гвардеец", - отметил Адилханов.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.