Гвардейцы в Павлодаре оперативно разыскали пропавшую девочку
В Павлодаре военнослужащие воинской части 5512 оперативно нашли шестилетнего ребёнка, о пропаже которого вечером сообщила мать, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования "Шығыс".
Около 22:10 во время патрулирования по улице Назарбаева женщина обратилась к гвардейцам за помощью.
По её словам, у девочки имеются особенности развития, из-за чего поиски усложнялись: ребёнок мог не реагировать на обращения и легко потеряться в городской среде.
Получив ориентировку, военнослужащие немедленно приступили к поискам. Они проверили предполагаемые маршруты передвижения, обследовали близлежащие улицы и общественные места.
В результате скоординированных действий наряда ребёнка обнаружили в районе Филармония имени Байзакова. Девочку благополучно передали матери. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.
