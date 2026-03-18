Эксперты считают, что Халық кеңесі станет новым постоянным механизмом участия общества в выработке государственных решений, передает BAQ.kz.

Директор Центра "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев считает, что новый институт в логике принятой Конституции выглядит не просто как еще один консультативный орган, а как попытка встроить общественное представительство в саму архитектуру обновленного государства. Глава государства, по мнению эксперта, прямо дал понять, что после принятия Основного закона этот институт получит отдельное конституционно-правовое оформление. Не случайно в числе первоочередных законодательных шагов обозначена подготовка закона "О Қазақстан Халық Кеңесі".

"С политической точки зрения роль Халық кеңесі состоит в том, чтобы стать мостом между государством и обществом, между различными социальными и этнокультурными группами, а также каналом обратной связи в период больших институциональных изменений. Ранее Касым-Жомарт Токаев уже подчеркивал, что Халық Кеңесі должен быть высшим консультативным органом и получить право законодательной инициативы, то есть его функция не ограничивается обсуждением: он должен влиять на формирование повестки и предлагать решения", - говорит Алибек Тажибаев.

По сути, говорит эксперт, Халық кеңесі можно рассматривать как один из ключевых элементов модели "Народной Конституции". Не вместо Парламента, а рядом с ним – как институт, который усиливает общественное участие, повышает легитимность реформ и делает систему более чувствительной к реальным общественным запросам. Если эта конструкция будет наполнена реальным содержанием, Казахстан получит важный инструмент политической консолидации и управляемого диалога в новой конституционной реальности.