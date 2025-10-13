Боевики ХАМАС 13 октября освободили всех 20 оставшихся в живых израильских заложников, удерживавшихся более двух лет, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Их передали представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в два этапа — сначала вывезли семерых, затем ещё 13 человек.

По данным израильских СМИ, часть освобождённых находится в тяжёлом состоянии. Сразу после этого группировка начала передачу тел погибших заложников: через МККК уже доставлены два гроба, всего погибшими считаются 28 человек. Семьи освобождённых прибыли на базу Реим, где заложники проходят медосмотр и готовятся к встрече с близкими.

Освобождение стало частью мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, предусматривающего взаимный обмен. Израиль освободил 1 968 палестинцев, заключённых по делам о терроризме. Переговоры о прекращении войны в Газе продолжатся в Египте, где 13 октября состоится международный саммит мира при участии президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Несмотря на подписание соглашения, остаётся неясным, кто будет управлять Газой после вывода израильских войск. ХАМАС требует полного отвода армии, в то время как Израиль настаивает на разоружении группировки.