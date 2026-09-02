ХАМАС предупредил о риске срыва перемирия в Газе после рейда Израиля

ХАМАС заявил, что перемирие в секторе Газа может оказаться под угрозой после редкого израильского рейда вглубь анклава. Во время операции израильские военные захватили одного из руководителей службы безопасности ХАМАС Муина Мохаммеда аль Арабейда, пишет BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Дневная операция прошла во вторник недалеко от города Газа и сопровождалась несколькими авиаударами. По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, погибли четыре палестинца.

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что аль Арабейд удерживал заложников, захваченных во время нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Израильская сторона утверждает, что он участвовал в нападениях на военных и гражданских и пытался восстановить управление ХАМАС в Газе.

Сам ХАМАС сообщил, что во время рейда его бойцы убили нескольких израильских военнослужащих. Армия обороны Израиля эту информацию отвергла и заявила, что потерь среди ее военных не было.

ХАМАС обвинил Израиль в попытке сорвать перемирие

После операции группировка заявила, что действия Израиля могут поставить под угрозу соглашение о прекращении огня.

Эти преднамеренные шаги по эскалации со стороны оккупационных сил направлены на подрыв соглашения о прекращении огня, срыв усилий по завершению его выполнения и создание условий для продолжения войны, говорится в заявлении ХАМАС.

Представители движения обсудили произошедшее с Николаем Младеновым, одним из высокопоставленных представителей созданного Дональдом Трампом Совета мира, который занимается реализацией американского плана по Газе. На запрос Bloomberg в Совете мира сразу не ответили.

Перемирие было согласовано в октябре 2025 года как первый этап плана президента США Дональда Трампа по восстановлению Газы и выводу израильских сил. По данным Bloomberg, сейчас Израиль контролирует около 65% территории сектора.

Израиль и США требуют, чтобы ХАМАС сначала разоружился. Группировка настаивает, что перед этим израильские войска должны покинуть Газу.

Израиль объясняет военные операции во время перемирия необходимостью реагировать на угрозы со стороны ХАМАС и преследовать участников нападения 7 октября 2023 года.

По данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, с момента начала перемирия в результате израильских ударов погибли более 1 300 палестинцев.

Младенов ранее критиковал действия Израиля. На заседании Совета Безопасности ООН на прошлой неделе он заявил, что каждое применение силы, не связанное с непосредственной угрозой, наносит ущерб процессу урегулирования.

Новый виток напряженности в Газе совпал с обострением противостояния между Ираном и США на этой неделе.