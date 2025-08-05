Победители и призёры IX зимних Азиатских игр, прошедших в китайском Харбине, получили государственные премии за вклад в развитие спорта и высокие результаты на международной арене, передает BAQ.KZ.

В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева, Правительство Казахстана выделило на эти цели 372,6 миллиона тенге.

Поощрение получили 85 спортсменов и 32 тренера, обеспечившие одно из самых успешных выступлений сборной Казахстана на зимних Азиатских играх. В общей сложности казахстанские атлеты завоевали 20 медалей: 4 золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых, заняв 4-е место в общекомандном зачёте среди 34 стран.

Золотые медали Казахстану принесли биатлонист Владислав Киреев, мужская сборная по хоккею, команда по фристайл-акробатике, а также сборная по шорт-треку, которая впервые в истории страны выиграла эстафету на олимпийской дистанции 5000 метров.

Награждение стало не только актом признания заслуг спортсменов, но и частью широкой государственной политики по поддержке спорта. За последние шесть лет в стране построено 314 физкультурно-оздоровительных комплексов и 58 плавательных бассейнов. Благодаря этим мерам доля казахстанцев, систематически занимающихся физической культурой, выросла с 31,5% до 41,4%.

Особое внимание уделяется и детско-юношескому спорту. С 2021 года в Казахстане внедрён механизм подушевого финансирования спортивных секций. Сейчас более 250 тысяч детей и подростков посещают более 7 тысяч секций по всей стране. Количество детско-юношеских спортивных школ увеличилось с 481 до 521, а число охваченных спортивной подготовкой детей выросло до 406 тысяч.