В Алматинской области Илийским районным судом оглашён приговор по делу о крупномасштабных хищениях бюджетных средств в системе образования. Фигурантами уголовного дела стали руководитель районного отдела образования и семь бухгалтеров, работавших в том же ведомстве, передаёт BAQ.KZ.

Согласно материалам Антикоррупционной службы, осужденные в течение длительного времени осуществляли системное присвоение бюджетных средств. Деньги выделялись на оплату труда работников сферы образования, но фактически перечислялись лицам, которые не работали в школах и других учебных заведениях. Общая сумма хищений составила 686 млн тенге.

Кроме того, установлено, что Л. Каткеева, злоупотребляя должностными полномочиями, фиктивно трудоустроила своего личного водителя в одну из школ района на должность профориентатора. На основании подложных документов ему была начислена и выплачена заработная плата на сумму 4,9 млн тенге.

По итогам судебного разбирательства:

Л. Каткеева приговорена к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Семь бухгалтеров получили от 7 до 8 лет лишения свободы, а также десятилетний запрет на работу в госорганах.

Судебный акт пока не вступил в законную силу. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Уголовно-процессуальным кодексом, каждый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вступившим в силу приговором суда.