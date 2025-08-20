Жезказганский городской суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере в управлении образования области Улытау, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд.

По данным следствия, руководитель управления образования вместе со своим заместителем и главным бухгалтером в 2022–2023 годах организовали фиктивное трудоустройство, незаконные премии и выплаты, а также фиктивные командировочные и жилищные расходы.

Общий ущерб государству составил 93,2 млн тенге.

В суде установлено, что глава управления образования фиктивно трудоустроила двух человек, обеспечив им регулярную выплату зарплаты. Кроме того, совместно с другими подсудимыми она перенаправляла бюджетные средства на премии себе и сотрудникам, включая тех, кто фактически не работал в управлении.

Жезказганский суд признал руководителя управления образования и её заместителя виновными и приговорил каждую к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Их взяли под стражу в зале суда.

Главный бухгалтер также признана виновной, однако в связи с её смертью наказание не назначалось.

Приговор пока не вступил в законную силу.