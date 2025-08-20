Экс-главу управления образования Улытау отправили за решетку
Ее зам также осуждена.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жезказганский городской суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере в управлении образования области Улытау, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд.
По данным следствия, руководитель управления образования вместе со своим заместителем и главным бухгалтером в 2022–2023 годах организовали фиктивное трудоустройство, незаконные премии и выплаты, а также фиктивные командировочные и жилищные расходы.
Общий ущерб государству составил 93,2 млн тенге.
В суде установлено, что глава управления образования фиктивно трудоустроила двух человек, обеспечив им регулярную выплату зарплаты. Кроме того, совместно с другими подсудимыми она перенаправляла бюджетные средства на премии себе и сотрудникам, включая тех, кто фактически не работал в управлении.
Жезказганский суд признал руководителя управления образования и её заместителя виновными и приговорил каждую к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Их взяли под стражу в зале суда.
Главный бухгалтер также признана виновной, однако в связи с её смертью наказание не назначалось.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Костанай остался без горячей воды в день города: тепловики винят износ и российский газ
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- В Белом доме завершились переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС: что дальше?
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной