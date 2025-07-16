В Астане водитель Hyundai попытался избежать автоматической фиксации нарушений, заклеив часть номерного знака. Инцидент произошёл на проспекте Республики, где автомобиль был остановлен патрульной полицией, передаёт BAQ.KZ.

По данным полиции, мужчина умышленно закрыл одну из букв госномера бумажкой, чтобы не оплачивать парковку на платных стоянках и уйти от видеоштрафов.

Такие действия приравниваются к использованию подложных регистрационных знаков, что влечёт строгую административную ответственность.

По решению специализированного административного суда, его лишили прав на один год, арестовали на двое суток, а авто забрали на штрафстоянку.

Полиция Астаны напоминает: любые попытки скрыть, изменить или исказить госномер — это прямое нарушение закона и будет строго наказываться.