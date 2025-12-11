АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" досрочно вернул 23,5 млрд тенге в Национальный фонд, передает BAQ.KZ.

Средства, привлечённые из Национального фонда в 2014 году сроком на 20 лет, были направлены на реализацию проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы. Финансирование осуществлялось по смешанной модели: каждый 1 тенге из Нацфонда сопровождался 2 тенге, привлечёнными из иных источников.

Финансирование прошло через дочернюю организацию Холдинга – АО "Банк Развития Казахстана", обеспечившую экспертную оценку и структурирование сделок. Всего профинансировано 13 проектов в сферах обрабатывающей промышленности, транспорта, логистики и электроэнергетики, включая строительство рельсобалочного завода, производство железнодорожных колёс, модернизацию завода минеральных удобрений, газификацию населённых пунктов и другие инициативы.

Реализация проектов дала значительный социально-экономический эффект: объём выпуска продукции вырос с 16,2 млрд тенге в 2016 году до 390,9 млрд тенге в 2024 году, экспорт увеличился с 0,17 млрд до 99,5 млрд тенге. В рамках проектов создано более 2,5 тысячи рабочих мест.

Досрочный возврат средств подтверждает эффективность действующей модели финансирования и устойчивость долгового портфеля группы "Байтерек".