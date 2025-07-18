"Хотел купить молчание квартирами": Карина Мамаш прокомментировала приговор бывшему мужу
Женщина поблагодарила кризисный центр, адвокатов и казахстанцев за поддержку и призвала не молчать о насилии.
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После оглашения приговора бывшему дипломату Сакену Мамашу его экс-супруга Карина Мамаш, признанная потерпевшей по делу, сделала эмоциональное заявление. Как передаёт BAQ.KZ, женщина подчеркнула, что это не месть, а восстановление справедливости, за которую она боролась долгие месяцы.
Она рассказала, что не получает от бывшего супруга никакой материальной поддержки:
"Он не платит алименты. Вообще ничего. Более того, пытался купить моё молчание тремя квартирами", — заявила Карина Мамаш.
Отвечая на вопрос о своём нынешнем положении, женщина отметила, что самостоятельно обеспечивает семью:
"Нет, я не на улице. Я работаю, я зарабатываю, я обеспечиваю детей. Но, к сожалению, отец ничего им не оставил", — добавила она.
Она подчеркнула, что речь идёт не о мести, а о справедливости.
"Это слово сложно говорить, но человек до последнего не признавал свою вину, манипулировал и оказывал давление все эти годы — и на протяжении всего судебного процесса. Это не месть, это справедливость", — сказала она журналистам после заседания.
По словам потерпевшей, несмотря на предупреждения, обвиняемый лишь смеялся и не воспринимал ситуацию всерьёз. Она поблагодарила свою юридическую команду и сотрудников кризисных центров, оказывавших поддержку с самого начала.
"Я хочу сказать огромное спасибо моим адвокатам. Я благодарю каждого казахстанца, каждую женщину, маму, ребёнка, девушек за поддержку. Спасибо каждому, кто просто замечал меня на улице, говорил тёплое слово, писал комментарий. Спасибо всем телевизионным и медиа — я всё вижу, всё читаю. Всё, через что я прошла - это сложно описать словами".
Женщина призвала всех, кто сталкивается с домашним насилием, не молчать и не бояться просить о помощи:
"Никогда не терпите насилия. Если вас любят — вас не бьют. Уходите, когда рядом опасность. Бегите, кричите. Нет безвыходных ситуаций, когда у нас стране есть кризисные центры и люди, которые на голом энтузиазме хотят лишь помогать людям. Справедливость вас всегда спасёт".
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