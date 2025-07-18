После оглашения приговора бывшему дипломату Сакену Мамашу его экс-супруга Карина Мамаш, признанная потерпевшей по делу, сделала эмоциональное заявление. Как передаёт BAQ.KZ, женщина подчеркнула, что это не месть, а восстановление справедливости, за которую она боролась долгие месяцы.

Она рассказала, что не получает от бывшего супруга никакой материальной поддержки:

"Он не платит алименты. Вообще ничего. Более того, пытался купить моё молчание тремя квартирами", — заявила Карина Мамаш.

Отвечая на вопрос о своём нынешнем положении, женщина отметила, что самостоятельно обеспечивает семью:

"Нет, я не на улице. Я работаю, я зарабатываю, я обеспечиваю детей. Но, к сожалению, отец ничего им не оставил", — добавила она.

Она подчеркнула, что речь идёт не о мести, а о справедливости.

"Это слово сложно говорить, но человек до последнего не признавал свою вину, манипулировал и оказывал давление все эти годы — и на протяжении всего судебного процесса. Это не месть, это справедливость", — сказала она журналистам после заседания.

По словам потерпевшей, несмотря на предупреждения, обвиняемый лишь смеялся и не воспринимал ситуацию всерьёз. Она поблагодарила свою юридическую команду и сотрудников кризисных центров, оказывавших поддержку с самого начала.

"Я хочу сказать огромное спасибо моим адвокатам. Я благодарю каждого казахстанца, каждую женщину, маму, ребёнка, девушек за поддержку. Спасибо каждому, кто просто замечал меня на улице, говорил тёплое слово, писал комментарий. Спасибо всем телевизионным и медиа — я всё вижу, всё читаю. Всё, через что я прошла - это сложно описать словами".

Женщина призвала всех, кто сталкивается с домашним насилием, не молчать и не бояться просить о помощи: