В Караганде разгорелся скандал вокруг зоосалона после того, как у местной жительницы погиб кот вскоре после груминга, передает BAQ.KZ.

По словам хозяйки, 16 августа она привела своего полуторагодовалого питомца Тоффи в зоосалон на стрижку. Животное, утверждает владелица, было полностью здорово. Спустя некоторое время ей сообщили, что кот чувствует себя хорошо и его можно будет забрать. Однако вскоре женщине позвонили и сообщили, что питомцу стало плохо, его необходимо срочно доставить в клинику. Прибыв на место, хозяйка узнала, что кот уже мёртв.

В социальных сетях она обвинила сотрудников груминг-салона в халатности и сокрытии обстоятельств гибели. По её словам, обещанные видеозаписи с камер предоставить не удалось.

"Я прошу максимальной огласки, чтобы в этом месте, больше не умирали любимые хвостики! Наш кот был молод и здоров!! Мы делали ему узи сердца, отклонений не было! Не смогу передать словами, как нам плохо сейчас, как тяжело нашим детям…", - написала хозяйка питомца в соцсетях.

В зоосалоне свою вину отрицают. В официальном ответе представители салона подчеркнули, что владельцы отказались от вскрытия, а значит, причина смерти животного не установлена. Там также заявили, что любые обвинения в их адрес бездоказательны и могут быть расценены как клевета, пообещав защищать репутацию компании в правовом поле.