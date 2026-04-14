Хозяйственная постройка вспыхнула в Акмолинской области
Площадь возгорания составила около 5 квадратных метров.
Вчера 2026, 22:17
Вчера 2026, 22:17Вчера 2026, 22:17
Фото: МЧС РК
В городе Кокшетау Акмолинской области вечером произошёл пожар на территории частного жилого дома, передает BAQ.kz.
По данным экстренных служб, произошло загорание мусора в котельной с переходом огня на кровлю.
Площадь возгорания составила около 5 квадратных метров.
Огонь был полностью потушен. Распространения пламени на соседние постройки удалось избежать.
Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
