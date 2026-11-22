Пожилые люди, которые постоянно чувствуют себя одинокими, могут чаще сталкиваться с деменцией. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бордо, наблюдавшие за людьми на протяжении 30 лет.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Aging & Mental Health, у тех, кто испытывал хроническое одиночество, риск развития деменции оказался на 38% выше, чем у людей, которые никогда не чувствовали себя одинокими. При этом кратковременное или периодическое одиночество не показало значимой связи с развитием заболевания.

По словам старшего научного сотрудника Центра исследования здоровья населения Бордо Карин Перес, риск может возрастать именно тогда, когда одиночество становится постоянным. По данным экспертов журнала The Lancet, социальная изоляция относится к факторам, связанным с риском деменции. На развитие заболевания также могут влиять генетика и образ жизни — в том числе физическая активность, курение и употребление алкоголя.

Сегодня деменцией страдают около 57 миллионов человек во всём мире. Лекарства, способного полностью вылечить это заболевание, пока нет.