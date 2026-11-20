В Эквадоре футболиста отстранили от любой футбольной деятельности на восемь лет после нападения на помощника арбитра во время матча. Пострадавшему потребовалась операция, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Goal.com..

Инцидент произошёл 17 октября во время матча третьего дивизиона между командами «Сьюдад-де-Янцаса» и «Рио-Агуарико».

На шестой добавленной минуте игрок «Сьюдад-де-Янцасы» Джон Перласа, находившийся на скамейке запасных, бросил камень в сторону помощника судьи Ленина Джованни Охеды Нуньеса. Камень попал арбитру в лицо, после чего встречу остановили.

Пострадавшему понадобилось хирургическое вмешательство. По предварительным оценкам, восстановление и реабилитация могут занять до двух месяцев.

Федерация футбола Эквадора дисквалифицировала Перласу до 19 октября 2034 года. Более того, организация намерена обратиться в ФИФА, чтобы запрет распространился на футбольные турниры по всему миру.

Наказание получил и клуб «Сьюдад-де-Янцаса». Его оштрафовали на две тысячи долларов и обязали дополнительно выплатить 4369,73 доллара на лечение пострадавшего арбитра.

После случившегося клуб принёс судье извинения и расторг контракт с футболистом.