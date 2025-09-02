Касым-Жомарт Токаев принял председателя Совета директоров Huawei Technologies Co. LTD Хуа Ляна, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере передовых технологий и цифровых решений.

Глава государства приветствовал подписание Стратегического соглашения о внедрении инновационных телекоммуникационных технологий и модернизации серверной инфраструктуры между АО "Самрук-Қазына" и Huawei. В рамках договоренностей планируется реализация совместных проектов по цифровой трансформации и устойчивому развитию.

Отдельное внимание было уделено образовательным инициативам компании в нашей стране по подготовке отечественных квалифицированных кадров в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект и анализ больших данных.

Huawei – один из крупнейших мировых поставщиков информационно-коммуникационных технологий и смарт-устройств. Международная корпорация ведет деятельность более чем в 170 странах и регионах, обслуживая свыше 3 миллиардов пользователей.