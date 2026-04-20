Мошеннический кредит не спишут автоматически: АРРФР объяснил, при каких условиях долг обнулят

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало пошаговую памятку для казахстанцев, столкнувшихся с тем, что на их имя оформили заём без их ведома. Ведомство напоминает: сам факт мошенничества не означает автоматического списания долга, для этого должны быть соблюдены чёткие условия.

Шаг 1. Уведомить банк или МФО

Первое действие – связаться с кредитором и потребовать заблокировать карту, счёт и доступ к мобильному приложению. Обращение должно быть зарегистрировано с указанием даты и времени. Если заявление подаётся в письменной форме, у кредитора следует запросить подтверждение о его регистрации, этот документ пригодится при дальнейшем взаимодействии с банком и государственными органами.

Шаг 2. Сохранить доказательства

Пострадавшему необходимо зафиксировать всю информацию, которая может подтвердить факт мошенничества. В АРРФР рекомендуют сохранять записи разговоров и голосовые сообщения, SMS с кодами подтверждения, переписку в мессенджерах, уведомления кредитора, выписки по счетам и реквизиты получателей средств. Материалы следует сохранять в виде скриншотов и копий без редактирования данных.

Шаг 3. Подать заявление в полицию

Заявление можно подать через порталы eGov и e-Otinish либо лично в территориальный орган по месту жительства. Обращение подлежит обязательной регистрации в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР), после чего возбуждается досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК («Мошенничество»).

В заявлении нужно указать дату и сумму кредита, наименование кредитора, обстоятельства оформления, известные контакты причастных лиц, а также приложить имеющиеся материалы: скриншоты, выписки, переписку.

Шаг 4. Получить процессуальный документ и передать его кредитору

Ключевым этапом становится получение постановления о признании потерпевшим либо представления полиции. В документе должны быть указаны сумма кредита, дата оформления и наименование кредитора. На основании этого документа банк или МФО обязаны в течение трёх календарных дней приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу. При необходимости кредитор вправе запросить дополнительные сведения.

Если долг уже передан коллекторам, их также необходимо уведомить о возбуждении уголовного дела и предоставить процессуальный документ. В случае бездействия кредитора или коллектора пострадавший вправе подать жалобу в АРРФР через портал e-Otinish, регулятор инициирует проверку и применит меры надзорного реагирования. При несогласии с действиями сотрудников полиции возможно обращение к руководству территориального органа, жалоба через e-Otinish либо обращение в прокуратуру.

Можно ли списать мошеннический кредит

В АРРФР подчёркивают, что сам по себе факт мошенничества не является основанием для автоматического списания долга. Списание возможно только при одновременном соблюдении двух условий, подтверждённый факт мошенничества и установленные нарушения со стороны кредитора при выдаче кредита. В зависимости от обстоятельств применяется либо внесудебный, либо судебный порядок.

Внесудебное списание долга

Внесудебный порядок применяется при одновременном подтверждении факта мошенничества полицией и наличии очевидных нарушений со стороны кредитора. К таким нарушениям относятся:

отсутствие обязательной биометрии при получении онлайн-кредита;

выдача займа при наличии установленного клиентом в eGov запрета на получение кредитов;

несоблюдение возрастных требований (до 21 года и старше 55 лет, без подтверждённого согласия);

оформление первого беззалогового потребительского кредита онлайн без биометрии или без личного присутствия (при превышении установленных порогов);

нарушение «периода охлаждения»: ранее 8 часов для банковских займов от 150 до 255 МРП и ранее 24 часов для сумм свыше 255 МРП по банковским займам и свыше 75 МРП по микрокредитам, а также без дополнительного подтверждения заёмщика.

Исключения, при которых «период охлаждения» не применяется:

оплата товаров или услуг напрямую продавцу;

погашение задолженности в том же банке или МФО;

операции по карте в пределах лимита до 150 МРП;

оплата налогов, штрафов и задолженности по исполнительному производству.

Если основания подтверждены, кредитор обязан списать долг, вернуть удержанные суммы и внести изменения в кредитную историю заёмщика.

Судебное списание долга

Если факт мошенничества подтверждён, но наличие нарушений со стороны кредитора неочевидно, вопрос решается в судебном порядке. На основании доказательной базы, собранной полицией, суд устанавливает факт мошеннического оформления кредита и выясняет, стали ли действия мошенников возможными из-за нарушений банка или МФО.

К таким нарушениям относятся использование третьими лицами персональных данных клиента (в том числе с применением удалённого доступа), нарушения процедуры биометрии, а также несоблюдение требований по выявлению и предотвращению мошеннических операций.

После вступления судебного решения в законную силу кредитор обязан списать долг, вернуть удержанные суммы и скорректировать кредитную историю заёмщика.