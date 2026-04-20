Реформы, реализуемые в рамках закона «О статусе педагога» уже дали ощутимые результаты. По данным международного исследования TALIS 2024, уровень удовлетворённости учителей заработной платой вырос с 39% до 71%, а сама профессия стала более престижной. Об этом сообщила на пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова.

Одним из ключевых изменений станет отказ от обязательного тестирования предметных знаний для действующих учителей. Оно сохранится только для выпускников, впервые приходящих в профессию, а также для руководителей и методистов.

Теперь деятельность педагога будет оцениваться не по тестам, а по его реальной работе и вкладу в образовательный процесс.

Уберут лишние требования и сократят нагрузку

Из системы аттестации исключат написание эссе, публикацию научных статей и разработку авторских программ.

Как отмечается, такие требования создавали избыточную нагрузку и не оказывали существенного влияния на качество образования. Новый подход предполагает, что учитель будет сосредоточен на обучении, а не на подготовке отчётности.

Аттестацию полностью переведут в цифровой формат

Все процедуры будут проходить через платформу «Ұстаз», где автоматически формируются данные о стаже, квалификации, достижениях и сертификатах педагога.

По словам представителей ведомства, это позволит сократить документооборот и сделать процесс прозрачным.

Изменятся требования по категориям

Для разных категорий педагогов существенно сократят количество открытых уроков и объём повышения квалификации. Например, для «педагога-модератора» число открытых уроков уменьшится с 25 до 4 за весь аттестационный период, а часы повышения квалификации - с 72 до 36.

Аналогичные изменения предусмотрены и для других категорий - «педагог-эксперт», «педагог-исследователь» и «педагог-мастер».

Доплаты и новые правила с сентября

С 1 сентября педагогам, успешно прошедшим аттестацию, будут выплачиваться доплаты в зависимости от квалификационной категории.

Тем, кто не наберёт пороговый балл при первом тестировании, дадут возможность пересдать его в июле. Если повторная попытка окажется неуспешной, категория присваиваться не будет.

При этом для педагогов предусмотрена возможность участия в новой модели аттестации в пилотном режиме.

Акцент на качестве образования

В ведомстве подчёркивают, что новая система направлена на объективную оценку работы учителя и развитие человеческого капитала.

Ожидается, что изменения позволят освободить педагогов от избыточной отчётности и сосредоточить их усилия на главной задаче — обучении и воспитании учащихся.