Трамп призвал Иран помиловать приговорённых к казни женщин

Дональд Трамп публично обратился к властям Иран с просьбой помиловать восемь женщин, которым, по сообщениям, грозит смертная казнь.

В своём обращении он подчеркнул, что гуманитарный жест со стороны Тегерана мог бы стать позитивным сигналом накануне возможных переговоров между сторонами.

«Я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Уверен, что они оценят ваш жест. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров», – заявил Трамп.

Он также сослался на публикацию Эяль Якоби в X, где утверждается, что иранские женщины приговорены к смертной казни.

На данный момент официального подтверждения этой информации со стороны властей Ирана не поступало.