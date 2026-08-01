Художник из Актау за три дня и три ночи создал портрет Джеки Чана на контейнере

Художник из Актау Бахтияр Ахан рассказал о создании необычного подарка для всемирно известного актёра Джеки Чана. Портрет артиста он нарисовал на грузовом морском контейнере всего за три дня и три ночи.

Как сообщает Lada.kz, по словам художника, работу необходимо было завершить до приезда актёра, поэтому художник практически не делал перерывов.

«Для меня было честью создать портрет Джеки Чана и стать частью этого события», — рассказал Бахтияр Ахан.

Главной сложностью стала поверхность контейнера — в отличие от холста, она неровная и металлическая.

Для портрета использовали профессиональные фасадные и аэрозольные краски, рассчитанные на уличные условия. Весь процесс создания работы художник снимал на видео.

Ахан признаётся, что Джеки Чан знаком ему ещё с детства. Среди любимых фильмов актёра он выделяет «Доспехи Бога».

Позже художнику сообщили, что контейнер с его работой подарили Джеки Чану и актёр остался доволен портретом.

«Мне сказали, что ему очень понравился портрет. Для художника уже это огромная ценность», — отметил Ахан.

Свою работу автор не подписал, объяснив, что условия некоторых проектов этого не предусматривают. После создания портрета Джеки Чана художник получил новые предложения и теперь мечтает участвовать в международных арт-проектах и представлять Казахстан на мировой художественной сцене.